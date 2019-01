Invazija strupenih meduz v Avstraliji, opečenih več tisoč oseb

Nenavadno močan veter in morski tokovi so v zadnjih dneh na obalo zvezne države Queensland potisnili kolonije strupenih portugalskih ladjic, ki so ožgale rekordno število ljudi – okrog 5000. Zaradi ožigov je v preteklem koncu tedna zdravilo kar 2600 ljudi, poroča BBC.

Zaradi invazije meduz so Zaradi invazije meduz so morali zapreti več priljubljenih plaž, predvsem na vzhodnem delu obale Queenslanda.

Invazija je presenetila strokovnjake avstralske morske svetovalne službe. Ne pomnijo namreč tako številčnih primerov ožigov. Od 1. decembra lani do danes so meduze opekle 22.282 ljudi, predlani v enakem obdobju zgolj 6.831."Številke, ki sem jih objavila, so 25.000 do 45.000 primerov ožigov na leto, a ta podatek velja za celo Avstralijo. Zdaj pa so samo v petih tednih na majhnem predelu Avstarlije ožgale kar 22.282 ljudi. To je zares veliko," je poudarila Lisa-ann Gershwin z Avstralske morske svetovalne službe za avstralski spletni portal News.com.au.

Portugalsko ladjico uvrščamo med ožigalkarje. Ena izmed značilnosti ožigalkarjev so knidocite, specializirane celice, ki organizmu služijo za obrambo in plenjenje, je pojasnila Tjaša Kogovšek z Nacionalnega inštituta za biologijo iz Morske biološke postaje Piran:"Ko se knidocita vzdraži, na primer ob dotiku, se sproži in mehansko poškoduje povrhnjico. Skozi rano, na primer na naši koži, v telo vstopajo strupi in v zelo kratkem času naše telo nanje reagira."

Ožigi lahko povzročajo slabost in bruhanje, simptomi pa lahko trajajo od nekaj minut do več ur.