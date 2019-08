Izrael napadel iranske vojaške cilje v Siriji, drona strmoglavila nad Bejrutom

Sirski vojaški viri pa so dejali, da naj bi protiletalski obrambni sistem zasledil, da izstrelki prihajajo z območja Golanske planote."Z agresivnim dejanjem smo se takoj soočili in večina sovražnih, izraelskih izstrelkov je bila uničenih, preden so zadeli svoje tarče," še navajajo viri.

Izraelska vojska sicer redko prizna vojaške operacije, ki jih izvajajo na območju Sirije, a v soboto so priznali, da so izvedli napad na iranske tarče v Siriji, da bi preprečili napad na Izrael "z morilskim brezpilotnim dronom". Tarča naj bi bile iranske sile Quds v Aqrabaji, jugovzhodno od prestolnice Damask, je po poročanju BBCpotrdil tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Pretekli mesec naj bi sicer Izrael izvedel tudi zračni napad na skladišče orožja v Iraku, je prvi razkril The New York Times. Šlo naj bi za napad 19. julija na skladišče, ki naj bi ga Iran uporabljal za prevoz orožja v Siriji. Izraelska vojska navedb medijev ni želela komentirati.

Na območju Gaze novo obstreljevanje med Izraelci in Palestinci

Medtem do novega obstreljevanja med Izraelci in Palestinci prihaja na območju Gaze. V nedeljo so iz Gaze na Izrael priletele tri rakete, izraelska vojska pa je odgovorila z napadi na položaje palestinskega gibanja Hamas na tem območju. Dve od treh raket, ki so priletele na vzhodni del Izraela, je prestregel sistem protiraketne zaščite, so navedli v izraelski vojski. Tretja pa je uničila cesto in povzročila požar, ki so ga hitro pogasili.

V odgovor so izraelska letala v nedeljo zvečer napadla več"terorističnih tarč" v lasti Hamasa na severu Gaze, med njimi urad poveljnika Hamasovega bataljona, je danes sporočila izraelska vojska."Izraelska vojska bo še naprej delovala proti poskusom škodovanja izraelskim civilistom, in odgovornost za dogodke, ki se dogajajo v Gazi in izhajajo iz nje, pripisovala teroristični organizaciji Hamas,"so dodali.

V enem tednu je bilo tako z območja Gaze skupaj izstreljenih že devet raket. Izraelska letala so že sredi tedna v odgovor na rakete izvedla napade na položaje Hamasa v Gazi. Odgovornosti za izstreljevanje raket ni prevzela nobena skupina v Gazi. Tiskovni predstavnik Hamasa, ki vlada v Gazi, pa je povedal, da so raketne napade izvedli posamezniki, ne pa njihovo oboroženo krilo.