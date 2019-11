Protesti v Iraku: 'Ta mlaka krvi se mora končati'

V Iraku se nadaljujejo množični protivladni protesti, ki so v soboto znova zahtevali smrtne žrtve. V prestolnici Bagdad in mestu Basra je bilo ubitih sedem protestnikov.

Protestniki so se danes med drugim zbrali v mestu Nasirija na jugu države, kjer so jim varnostne sile s solzivcem preprečile, da bi zablokirali urad ministrstva za izobraževanje v mestu. Bolj uspešni so bili protestniki v mestih Hila in Kut, kjer so šole in vladni uradi še vedno zaprti.

V drugem največjem iraškem mestu Basra je medtem policija okoli 30 protestnikom preprečila, da bi prišli do sedeža province, kjer običajno protestirajo. V soboto so v tem mestu na jugu države varnostne sile razgnale protestnike, pri čemer so bili trije ubiti. Številne so aretirali. Štirje protestniki pa so bili v soboto ubiti na trgu Tahrir v prestolnici Bagdad. Varnostne sile so danes trg ogradile z betonskimi ovirami.