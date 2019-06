Iran naj bi nad svojim ozemljem sestrelil ameriški dron

ZDA so na Bližnji vzhod konec maja že poslale 1500 vojakov, napotitev dodatnih 1000 vojakov pa naj bi bil odgovor na napada na dva tankerja v Omanskem zalivu, za kar ZDA krivijo Iran, ki to zanika.

Napetosti se stopnjujejo

Novica o incidentu je prišla po tem, ko so ZDA sporočile, da zaradi iranske grožnje na Bližnji vzhod pošiljajo še 1000 vojakov, za katere je zaprosil poveljnik centralnega poveljstva oboroženih sil ZDA generalFrank McKenzie. ZDA so na Bližnji vzhod konec maja že poslale 1500 vojakov, napotitev dodatnih 1000 vojakov pa naj bi bil odgovor na napada na dva tankerja v Omanskem zalivu, za kar ZDA krivijo Iran, ki to zanika. ZDA so proti Perzijskemu zalivu poslale tudi bojno skupino ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in bojno skupino bombnikov B-52, pa tudi protiraketni sistem patriot.