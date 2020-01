Razmere v že tako nemirni regiji so zaradi iranskih napadov na oporišča koalicijskih sil v Iraku skrajno napete in negotove. Iračani so jezni tako na Združene države Amerike kot na Iran. Obe strani trdita, da si ne želita vojne, a hkrati dodajata, da sta pripravljeni ostro odgovoriti na vsakršni napad za obrambo svojih ljudi in interesov v regiji.

