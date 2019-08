Iran po izpustitvi iz Gibraltarja prodal tanker

Iran je prodal tanker Grace 1, ki ga je 4. julija zasegla Velika Britanija v Gibraltarskem prelivu, saj naj bi surovo nafto prevažal v Sirijo in s tem kršil sankcije Evropske unije, poroča tiskovna agencija IRIB, ki navaja iranskega tiskovnega predstavnika vlade. Tanker je sicer plul pod panamsko zastavo. Po šestih tednih zadrževanja so gibraltarške oblasti tanker 18. avgusta izpustile, Iran pa ga je ob tem preimenoval v Adrian Darya 1. Izpustitvi so sicer ostro nasprotovale ZDA.