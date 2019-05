Iran početveril proizvodnjo nizko obogatenega urana

V skladu s sporazumom iz leta 2015 je Teheran lahko v državi obdržal le 300 kilogramov do 3,67 odstotno obogatenega urana. Ostalega je moral prodati ali poslati v tujino.

Kot danes poroča iranska tiskovna agencija ISNA, bo Iran, če ne bo napredka do začetka junija, v štirih dneh začel proizvajati 20-odstotno obogateni uran.

Teheran je nedavno sporočil, da je prenehal spoštovati nekatera določila iz jedrskega sporazuma, potem ko so ZDA maja lani izstopile iz dogovora in začele ponovno uvajati sankcije proti islamski republiki.

Petim sopodpisnicam sporazuma je Teheran dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo. Če zavez ne bodo začele spoštovati v določenem roku, bi lahko Iran nehal spoštovati še druge omejitve iz sporazuma. Evropske podpisnice Francija, Velika Britanija in Nemčija so ta ultimat zavrnile.

Tudi sicer se napetosti med Washingtonom in Teheranom še dodatno zaostrujejo. ZDA v zadnjem času stopnjujejo pritisk na Iran tudi z obtožbami, da načrtuje napade v regiji. Ameriški predsednikDonald Trump pa je v nedeljo popoldne po raketnem napadu v Bagdadu zagrozil Iranu z uničenjem in mu zabičal, naj več nikoli ne grozi ZDA.