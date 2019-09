Iran tankerju pod britansko zastavo dovolil odhod

Tiskovni predstavnik iranske vlade Ali Rabejje danes sporočil, da so končali pravni postopek v zvezi s tankerjem, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za njegovo izpustitev in se ta lahko premakne.

Tanker, ki je v švedski lasti, je iranska revolucionarna garda 19. julija obkolila z bojnimi ladjami in ga odvedla v pristanišče Bandar Abas. Kot so tedaj utemeljili v Teheranu, naj bi tanker trčil v ribiško ladjo in nato izključil transponder ter ne odgovarjal na klice v sili. S tem naj bi kršil mednarodno pomorsko pravo.

Zaseg tankerja Stena Impero je zaostril napetosti med Iranom in Veliko Britanijo, ki jih je v začetku julija sprožil britanski zaseg iranskega supertankerja Grace 1 pri Gibraltarju, ker naj bi ta kršil sankcije proti Siriji. Iran je Steno Impero zasegel le nekaj ur potem, ko je gibraltarsko vrhovno sodišče odločilo, da mora Grace 1 v Gibraltarju ostati še 30 dni. Tedaj je sicer poudaril, da ne gre za povračilni ukrep.

Družba Stena Bulk, lastnica Stene Impero, je že v nedeljo sporočila, da pričakuje skorajšnjo izpustitev svojega tankerja.