Iran: Trump sramoti prestiž ZDA

"Ta novi ameriški predsednik je osramotil ostanke ameriškega prestiža in liberalne demokracije. Ameriška trda moč, se pravi njihova ekonomska in vojaška moč, prav tako upada," je dejal Hamenej v govoru v Teheranu.

Prav tako je obsodil ponovno uvedbo sankcij proti Iranu, ki bodo začele veljati v ponedeljek."Napetosti med ZDA in Iranom trajajo 40 let in ZDA so se nas lotile na različne načine - vojaško, gospodarsko in z medijsko vojno," je dejal, "A dejstvo je, da so v teh 40 letih poražene ZDA, zmagala pa je islamska republika," je dodal.

ZDA bodo v ponedeljek, pol leta po odstopu od mednarodnega sporazuma, s katerim je Iran omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo sankcij, proti Teheranu uveljavile še ostrejše sankcije. Z njimi Washington prepoveduje vsakršno trgovanje z iransko nafto, pa tudi mednarodne finančne transakcije z Iranom.