Iran uradno prenehal spoštovati del obvez iz jedrskega sporazuma

Iran je pokazal potrpežljivost, vendar pa je zdaj ocenil, da je primerno, da preneha upoštevati določene obveze in prostovoljne ukrepe v okviru sporazuma, je dodal minister. Poudaril je, da se Teheran ne umika iz dogovora. Imajo pa do danes uveljavljene odločitve pravico v skladu s sporazumom, če druge strani ne upoštevajo dogovora.

Iranske oblasti so davi veleposlanike petih držav, in sicer Kitajske, Nemčije, Francije, Velike Britanije in Rusije, v Iranu obvestile, da odstopajo od dela obvez iz jedrskega sporazuma iz leta 2015, potem ko so ZDA maja lani izstopile iz tega dogovora, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo.

Vrhovni svet iranske nacionalne varnosti je kasneje pojasnil, da ne bodo več spoštovali omejitev glede shranjevanja težke vode in obogatenega urana, kot so to počeli v skladu s sporazumom. Ta ukrep je nujen za zagotovitev pravic in ponovno vzpostavitev ravnovesja po ameriškem izstopu, so pojasnili.

Ob tem so petim državam, ki še spoštujejo sporazum, dali 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo. Če tega ne bodo storile v določenem roku, bi lahko Teheran prenehal upoštevati še druge obveze iz sporazuma.

Mednarodni jedrski sporazum je bil sklenjen julija 2015. Iran je z njim pristal na omejitve svojega jedrskega programa in na strog nadzor, s čimer naj bi mu preprečili uporabo urana ali plutonija za razvoj jedrskega orožja. V skladu z dogovorom, ki so ga z Iranom sklenile ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija, Rusija in Kitajska, je mednarodna skupnost ukinila gospodarske sankcije proti Iranu.

Po navedbah Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je Iran od januarja 2016 spoštoval sporazum in ni kršil nobenih določil sporazuma. ZDA so kljub temu maja lani enostransko izstopile iz tega mednarodnega sporazuma, ker da je slab.