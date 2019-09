Iran v Perzijskem zalivu zasegel tanker z dizlom za Združene arabske emirate

Do zasega plovila prihaja v času, ko je po napadih z dronom na savdsko naftno infrastrukturo ob koncu tedna prišlo do novih napetosti. Odgovornost za napade so prevzeli uporniški, jemenski Hutiji, medtem ko so ZDA odgovornost že pripisale Iranu.

Potem ko so ZDA s sankcijami praktično ustavile izvoz iranske nafte, saj so s sankcijami zagrozile vsem, ki bi bi kupovali iransko nafto, je Iran začel "boj proti tihotapljenju nafte v sosednje države Perzijskega zaliva". Že julija letos je v Hormuški ožini zasegel švedski tanker. To se je zgodilo dva tedna potem, ko je Velika Britanija pri Gibraltarju zasegla iranski tanker, ker naj bi tihotapil nafto v Sirijo in s tem kršil mednarodne sankcije. Britanske oblasti so ta tanker nato avgusta izpustile.