Iran zadržuje en britanski tanker, drugega so izpustili

Lastniki tankerja, švedsko podjetje Stena Bulk, trdijo, da je ladja"v celoti spoštovala vsa pravila" navigacije in mednarodne plovbe. Iranski vojaki so se ji približali v mednarodnih vodah, navaja britanski BBC.

Po navedbah britanskega zunanjega ministra Jeremyja Hunta so tanker obkrožili štiri plovila in helikopter, ki so jo pospremili v iranske vode. Poročil o morebitnih ranjenih med 23 člani posadke, ki imajo indijsko, rusko, latvijsko in filipinsko državljanstvo, ni.

Oboroženi vojaki so se vkrcali tudi na tanker MV Mesdar, ki je v lasti britanskega podjetja Norbulk Shipping, a pluje pod liberijsko zastavo. Ladja je kasneje lahko nadaljevala svojo plovbo. Norbulk Shipping je sporočil, da z ladjo ponovno komunicirajo in da je posadka"na varnem in dobrega počutja".

Britanka vlada je sporočila, da je "globoko zaskrbljena" zaradi "nesprejemljivega" zajetja britanskega tankerja. Hunt je posvaril pred "resnimi posledicami", če se situacija kmalu ne bo razrešila. "Ne razmišljamo o vojaških možnostih. Iščemo diplomatske načine za razrešitev te situacije, a smo zelo jasni, da jo je treba razrešiti," je poudaril minister.

Zaradi incidenta se je na nujni seji sestal posebni odbor britanske vlade Cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Vlada je britanskim ladjam tudi svetovala, naj se nekaj časa izogibajo Hormuški ožini.

Hunt je o situaciji govoril z ameriškim zunanjim ministrom Mikom Pompeom, medtem ko iranskega zunanjega ministraDžavada Zarifa ni uspel priklicati.

Hormuška ožina je ena od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. Skozi njo potuje skoraj tretjina vse svetovne nafte.

Ameriška vojska ima v zraku sedaj opazovalna letala, ki delujejo v mednarodnem zračnem prostoru. Prav tako naj bi ameriška vojska usklajevala multinacionalna prizadevanja za odziv na situacijo.

Savdska Arabija je v petek sporočila, da se je odločila gostiti ameriške vojake v skupnih prizadevanjih z Washingtonom za krepitev regionalne varnosti. Savdska Arabija ameriških sil ni gostila vse od leta 2003, ko so se te umaknile po koncu vojne z Irakom.

Pot tankerja Stena Impero, preden je izginil z radarjev: