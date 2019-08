Iran v Perzijskem zalivu zasegel tanker, ki naj bi tihotapil nafto

Spomnimo, da je Iran julija zasegel britanski tanker Stena Impero v Hormuški ožini, pred tem pa so v začetku istega meseca gibraltarške oblasti zasegle iranski tanker Grace 1, ki naj bi v Sirijo prevažal iransko nafto, s tem pa kršil sankcije Evropske unije. Incidenti v Zalivu so sledili zaostrovanju napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike, potem ko so slednji izstopili iz iranskega jedrskega sporazuma in znova uvedli stroge sankcije proti režimu v Teheranu. V juniju je Iran sestrelil ameriški dron, kar je stanje skorajda pripeljalo do napada, ki ga je Trump odpovedal tik pred zdajci. ZDA sicer krivijo Iran tudi za dva ločena napada v maju in juniju na tankerja v Omanskem zalivu, kar pa Teheran zanika.