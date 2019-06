ZDA bodo danes uvedle nove sankcije proti režimu v Teheranu, v času zaostrovanja napetosti po sestrelitvi ameriškega drona in posledičnem kibernetskem napadu ZDA, za katerega Iran sicer danes trdi, da je spodletel. Glede novih sankcij pa - gre zgolj za "propagando", zatrjuje tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva islamske republike Abas Musavi.

Hook: Politiko maksimalnega pritiska bomo stopnjevali

Da bodo ZDA nadaljevale in še stopnjevale svojo politiko maksimalnega gospodarskega pritiska, pa je danes na telefonski konferenci o Iranu napovedal posebni ameriški odposlanec za Iran Brian Hook. "Iran vztrajno zavrača diplomacijo. Vsaka država, ki si želi stabilnosti v regiji, bi morala Iranu dati jasno vedeti, da groženj in nasilja ne bomo tolerirali," pravi Hook. In dodal, da ko bo Iran pokazal zanimanje za pogovore, bodo ZDA pripravljene. Do takrat pa se bo stopnjevala politika maksimalnega pritiska. A pri tem dodaja, da so ZDA in ameriški predsednik Trump pripravljeni na pogovore in pogajanja.

Glede odstopa ZDA od iranskega jedrskega sporazuma, pa Hook trdi, da jih je to postavilo "v boljši položaj, da dosežemo cilj, ki si ga delimo z evropskimi zavezniki - da Iranu preprečimo, da pridobi jedrsko orožje".