Iran: ZDA nad Hormuško ožino morda po pomoti sestrelile svoj dron

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da so sestrelili iransko brezpilotno letalo in dodal, da si ZDA pridržujejo pravico do obrambe osebja, objektov in interesov ter pozivajo vse države k obsodbi iranskih poskusov oviranja svobodne plovbe in svetovne trgovine. Bela hiša je potem dodala, da je za provokativno in sovražno dejanje kriv Iran. Trumpove besede so potrdili tudi na ameriškem obrambnem ministrstvu.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif, ki je na sedežu ZN v New Yorku, je kmalu po objavi te novice v ameriških medijih dejal, da ne ve nič o kakšni sestrelitvi.

Do novega incidenta v Hormuški ožini je prišlo potem, ko je tam Iran junija sestrelil ameriško brezpilotno letalo. Iran trdi, da je bilo v iranskem zračnem prostoru, ZDA pa, da je bilo v mednarodnem.