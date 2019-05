'Pritisk sovražnikov je vojna, kot je še nismo videli v zgodovini naše islamske revolucije'

Iran se sooča z "neprimerljivim" pritiskom mednarodnih sankcij, trdi iranski predsednik Hasan Rohaniv dneh vse večjega stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA - slednje na Bližnji vzhod pošiljajo vse več bojnih sil, protiraketni sistem Patriot ter bojno ladjo USS Arlington. Poteza, ki jo je sam poveljnik Iranske revolucionarne garde označil za "psihološko vojskovanje".

Ameriška administracija pod vodstvom Donalda Trumpa je maja lansko leto odstopila od iranskega jedrskega sporazuma in obnovila sankcije proti režimu v Teheranu - te pa so po besedah Rohanija vodile k poslabšanju gospodarskega stanja v državi oziroma k slabšim gospodarskim razmeram, kot so bile v letih 1980-1988, v času vojne s sosednjim Iranom. Ameriške sankcije so namreč močno prizadele izvoz nafte, vse manj je tujih investicij. Sankcije med drugim prepovedujejo ameriškim podjetjem, da neposredno poslujejo z Iranom, sankcije pa je Trump nato še zaostril in zagrozil državam po svetu naj prenehajo kupovati iransko nafto. Z zaostrovanjem naj bi Trumpova administracija želela prisiliti oblasti v Teheranu za pogajalsko mizo in k "novemu sporazumu".