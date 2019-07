Iranci poskušali zaseči britanski tanker, posredovala vojaška ladja

Britanski tanker z imenom British Heritage je vstopal v Hormuško ožino, strateško pomembno pot za pot iz Perzijskega zaliva, ko so se mu približala plovila iranske revolucionarne garde. Ta naj bi zahtevala, da ustavijo plovilo v iranskih vodah. Tanker je spremljala britanska vojaška ladja HMS Montrose, ki naj bi po ustnem opozorilu trem iranskim čolnom proti njim usmerila orožje in jih pregnala stran.

Prejšnji teden je sicer britanska Kraljeva mornarica pomagala gibraltarskim oblastem zaseči iranski tanker, domnevno zato, ker naj bi bil namenjen v Sirijo, s tem pa bi kršil sankcije EU proti tej državi.Incident je sprožil diplomatski spor med Teheranom in Londonom – na pogovor so poklicali britanskega veleposlanika v Teheranu in jih obtožili piratstva. Iranski predsednik Hassan Rohani je Britance oklical za strahopetneže in brezupneže, ker so vojne ladje Kraljeve mornarice začele spremljati britanske tankerje v zalivu. "Vi, Britanija, ste pobudnik negotovosti, posledice pa boste spoznali kasneje," je dodal.

Incident med Veliko Britanijo in Iranom se je zgodil v luči naraščanja napetosti med ZDA in Iranom. Eden od vplivnih iranskih ajatol Mohamed Ali Movahedi Kermani je zagrozil ZDA, da bo Iran ob morebitnem vojaškem napadu Perzijski zaliv spremenil v morje krvi. Britanci pa so obtožili iranski režim zanapada na tankerja v Omanskem zalivu, ki sta se zgodila junija.