Iranci objavili posnetke zaseženega tankerja, ki naj bi tihotapil gorivo

Posnetek prikazuje več iranskih čolnov, ki krožijo ob tankerju in ga očitno prisilijo, da se ustavi. Še en posnetek iz ladijskega krova prikazuje podrobnosti o plovilu. Ladja na posnetkih je očitno MT Riah, tanker, ki pluje pod panamsko zastavo in ki je v iranskih vodah izginil v nedeljo. Teheran je sicer sprva trdil, da se je ladja pokvarila in so jo v Iranu popravljali.