Irankam prvič po letu 1979 dovoljeno obiskati nogometno tekmo

Na tisoče Irank je glasno navijalo in trobilo na stadionu Azadi v Teheranu, kjer so po štirih desetletjih dovolili vstop ženskam na uradno tekmo reprezentance. Prepoved obiskovanja tekem za ženske so do zdaj prekinili le v redkih primerih za majhne skupine. Zdaj pa so bili v to, po hudih pritiskih borcev za človekove pravice in mednarodne nogometne zveze, preprosto prisiljeni.