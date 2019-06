Iran: Čez deset dni bomo presegli dovoljene zaloge obogatenega urana

Iran bo čez deset dni presegel dovoljene zaloge obogatenega urana, določene z mednarodnim jedrskim sporazumom, je sporočila tamkajšnja jedrska agencija. Do napovedi pa prihaja ravno v času, ko se stopnjujejo napetosti v regiji zaradi napadov na tankerje v Omanskem zalivu, za katere ZDA obtožuje režim v Teheranu.

Tiskovni predstavnik iranske jedrske agencije je danes sporočil, da bo Iran 27. junija presegel dovoljene zaloge obogatenega urana, ki so bile določene z iranskim jedrskim sporazumom iz leta 2015. Iran je namreč kar za štirikrat povečal svojo proizvodnjo tega materiala, ki bi se potencialno lahko uporabil za izdelavo jedrskega orožja. A pri tem dodajajo, da"je še vedno čas" za evropske države podpisnice sporazuma, da ukrepajo in zaščitijo Iran pred obnovljenimi sankcijami, ki jih je ameriška administracija Donalda Trumpa znova uvedla proti režimu v Teheranu, po tem ko so odstopili od sporazuma. Velika Britanija, Nemčija in Francija so po poročanju BBCsicer posvarile Iran, naj ne krši določil sporazuma, v skladu s katerim so bile proti režimu v Teheranu odpravljene določene sankcije v zameno za omejitve iranskega jedrskega programa. A sedaj svarijo, da bodo bile v primeru kršitve določil s strani Irana primorane znova uvesti svoje sankcije. Iran sicer trdi, da evropske podpisnice niso izpolnile svojih zavez o ublažitvi učinkov ameriških sankcij.

Jedrski objekt blizu Araka, Iran FOTO: AP

Iran je sicer že 8. maja sporočil, da bo prenehal spoštovati omejitve glede zalog obogatenega urana v odgovor na enostranski umik ZDA iz sporazuma in uvedbo gospodarskih sankcij. Trump je s tem želel prisiliti Iran za pogajalsko mizo in k novemu jedrskemu dogovoru, želi pa tudi omejitve iranskega programa balističnih raket ter da preneha s svojimi "škodljivimi" aktivnostmi na Bližnjem vzhodu. 'Iran ne bo dobil jedrskega orožja. To je naš cilj' Oznanitev prihaja v času vedno večjih napetosti v regiji,ko ZDA obtožujejo iranski režim, da stoji za napadi na tankerje v Omanskem zalivu. Iran kakršnokoli vpletenost odločno zanika. "Obveščevalna skupnost ima veliko podatkov, veliko dokazov," je po poročanju The Guardiana že pred dnevi dejal ameriški državni sekretar Mike Pompeo. "Iran ne bo dobil jedrskega orožja. To je naš cilj,"je še dejal in hkrati zatrjeval, da si ZDA ne želijo vojne z Iranom. A istočasno uradni Washington po svetu išče zaveznike proti Iranu: "Opravil sem veliko telefonskih klicev kolegom po svetu. Prepričan sem, da bomo našli partnerje, ki razumejo to grožnjo."

Napad na tankerje v Omanskem zalivu je še zaostril napetosti v regiji. FOTO: AP