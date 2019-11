Iranska mesta prekril oblak smoga, zaprtih več šol in univerz

Zaradi onesnaženega zraka so danes v več delih Irana, med drugim v prestolnici Teheran, zaprli številne šole in univerze. Mesta prekriva oblak smoga, zato so otroke in starejše ter ljudi z dihalnimi obolenji oblasti pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Odločitev za zaprtje šol in univerz v Teheranu je pozno v petek objavil namestnik guvernerja Mohamed Tagizade po zasedanju odbora za nujne primere za onesnaževanje zraka. Poleg zaprtja vrtcev, šol in univerz so v Teheranu uvedli tudi začasno omejitev števila osebnih vozil na cestah.