Iranske oblasti po več mesecih iz zapora izpustile britansko-avstralski par

Kot je v soboto potrdila avstralska zunanja ministrica Marise Payne, so iranske oblasti po "dolgih in občutljivih pogajanjih" iz zapora izpustile britansko-avstralska blogerja Jolie King in Marka Firkina.

Kingova in Firkin sta leta 2017 zapustila svoj dom v Perthu v Avstraliji in se odpravila na dolgo potovanje okoli sveta. Pri tem sta svoja doživetja redno dokumentirala, pred približno tremi meseci pa se je zapletlo, potem ko so ju iranske oblasti aretirale v bližini Teherana. Mladi par naj bi za snemanje potovalnega bloga uporabil dron, katerega uporaba je v Iranu dovoljena le pod strogimi pogoji. Po poročanju avstralskih medijev je par snemal vojaška poslopja, kar je strogo prepovedano. Uporaba drona brez dovoljenja oblasti se v Iranu kaznuje s šestmesečno zaporno kaznijo, temu sledi takojšnja deportacija.