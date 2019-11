Iranci potrdili, da so razstrelili 'neznan' dron

Iranske oblasti so potrdile, da so v dopoldanskem času na juguzahodu države razstrelile brezpilotno letalo, ki pripada tuji državi. Njegove razbitine so že našli in so trenutno predmet preiskave.

Iran je potrdil, da so domače zračne sile razstrelile brezpilotno letalo, ki pripada tuji državi, poroča državna tiskovna agencija IRNA. Danes dopoldne so v pristaniškem mestu Mahshahr na juguzahodu države z raketo zadeli "neznano" brezpilotno letalo. Video, ki prikazuje razstrelitev brezpilotnika, je že zaokrožilo po družbenih omrežjih. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Padlo brezpilotno letalo zagotovo pripada tuji državi. Njegove razbitine so bile najdene in so trenutno predmet preiskave," je povedal Gholamreza Shariati, guverner iranske južne province Khuzestan in dodal, da je brezpilotnik brez dovoljenja vstopil v iranski zračni prostor. O dogodku je že pred tem poročala tiskovna agencija Tasnim. Po njihovih navedbah so nad iranskim ozemljem razstrelili brezpilotno letalo s pomočjo protiletalskega raketnega sistema mersad. Arabski televizijski informativni kanalAl-Alam pa je poročal, da so prebivalci pristaniškega mesta Imam Khomeini zjutraj slišali zvok izstrelka. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke