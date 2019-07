Iranski ajatola grozi z morjem krvi, v Evropi opozorila pred novo begunsko krizo

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v primeru zaostritve spora med Iranom in ZDA že posvaril pred novo begunsko krizo.

"Če se bodo razmere med Washingtonom in Teheranom zaostrovale, obstaja nevarnost, da bo tri milijone Afganistancev, ki živijo v Iranu, državo zapustilo. Večina med njimi se predvidoma iz varnostnih razlogov ne bo vrnila v Afganistan, ampak bodo zbežali v Turčijo in nato v Evropo," je za nemški Welt am Sonntagopozoril Asselborn. Dodal je, da obstaja tveganje za ogromen begunski val, ki bo Evropo postavil pred velik izziv.