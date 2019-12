Iraški parlament potrdil odstop vlade premierja Mahdija

Premier Adel Abdel Mahdi je v petek popustil pod pritiskom in napovedal, da bo parlamentu predložil svoj odstop. Kot je pojasnil, se je za odstop odločil, ker je najvišji šiitski verski voditelj, ajatola Ali Sistani pozval iraški parlament, naj odreče podporo vladi.

Znova so se zbrali na žalnih pohodih

Iračani so se sicer na ulicah zbirali tudi danes. Med drugim je več sto v črno oblečenih študentov v Mosulu pripravilo pohod žalovanja za žrtvami policijskega nasilja, ki so spremljalo shode. V Salahadinu, drugi severni sunitski provinci, kjer doslej ni bilo shodov, pa so oblasti že v petek razglasile tridnevno žalovanje za žrtvami.

Dan žalovanja so za danes objavili v še osmih provincah s šiitsko večino. Tudi v mestu Nasirija, kjer je bilo samo od četrtka v policijskem nasilju ubitih 42 protestnikov, je danes mirno.