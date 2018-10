IS po vrsti napadov zavzela večje območje na vzhodu Sirije

Poveljnik teh sil, ki ni želel biti imenovan, je potrdil umik svojih enot. Kot je dejal, so skrajneži napadli v času peščenega viharja. "Naše sile ne poznajo območja in se ne morejo premikati v pogojih nične vidljivosti," je pojasnil.

"V protinapadih, ki so potekali od petka do nedelje, je Islamska država ponovno zavzela vse položaje, ki so jih Sirske demokratične sile osvojile v Hadžinu," je sporočil vodja observatorija Rami Abdel Rahman.

Ob tem je napovedal novo vojaško kampanjo, ki se bo začela takoj, ko prispejo okrepitve. Na fronto so namreč napotili težko orožje, nekatere enote pa bodo zamenjale izkušenejše, je dejal.

Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF), ki jih podpirajo ZDA, so 10. septembra začele ofenzivo, da bi ponovno zavzele utrdbo Islamske države (IS) v Hadžinu.

Pripadniki IS so nato v petek izkoristili slabo vreme v regiji, ki je prizemljilo letala ZDA in njihovih zaveznic, ki podpirajo SDF, in začeli najhujšo ofenzivo v zadnjih mesecih.

Od začetka ofenzive je v Hadžinu po navedbah observatorija umrlo več kot 300 borcev SDF in 500 pripadnikov IS. Na območju naj bi po oceni koalicije sicer vztrajalo še okoli 2000 borcev IS.