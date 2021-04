Iskalna akcija za pogrešanim 20-letnikom se nadaljuje

V Vuzenici že dober teden dni pogrešajo 20-letnega Vida Sekolovnika, ki je prejšnjo sredo odšel od doma in se ni več vrnil, nazadnje so ga videli ob reki Dravi. Stekla je obširna iskalna akcija, v katero so vključeni tudi gasilci in potapljači. 20-letnika iščejo tudi drugod, saj obstaja možnost, da bi se lahko kam zatekel. Iskalna akcija v Dravi se nadaljuje, gasilci so prečesavali obrežje reke tudi s sonarjem.

