Iskanje 10-letne deklice v reki Dragonji se nadaljuje

Šele takšne tragedije, kot se je odvijala sinoči na reki Dragonji, nas za nekaj trenutkov predramijo in opomnijo, da vsi nimamo takšne sreče. Sinoči je namreč 47-letna mati, državljanka Turčije, skupaj s štirimi otroci skušala preplavati mrzlo in deročo reko Dragonjo ter tako nezakonito prečkati slovensko-hrvaško mejo. Na slovensko stran ji je uspelo spraviti 18- in 5-letnega otroka, medtem ko je 10-letna deklica, ki jo je nosila na ramenih, zdrsnila v vodo. Že sinoči so jo iskali tako hrvaški kot slovenski gasilci in policisti, a do tega trenutka neuspešno.

