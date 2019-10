Iskanje hrvaškega kapitana: opazili rdečo signalno raketo

Zaznali pirotehnični signal

So pa iz prefekture Martinik uradno sporočili, da so v Atlantiku zaznali nekaj, kar bi lahko bila signalna raketa, poročajo hrvaški mediji. Signal so ujeli v noči z nedelje na ponedeljek, nedaleč od področja, kjer je potekala iskalna akcija nesrečne posadke. Dva člana posadke ladje Alp Striker naj bi opazila bel, zatem pa še rdeč pirotehnični signal, ki si ga lahko razlagamo kot klic na pomoč.

Pristojni naj bi takoj pozvali, da več ladij skrene s svoje poti proti področju, kjer so zaznali signal. Tja naj bi te prispele danes, na področje pa bodo poslali tudi zračna plovila, poroča Index.hr.

Hrvati zbirajo denar za nadaljevanje iskalne akcije

Na Hrvaškem so sicer zaradi upanja na nadaljevanje iskalne akcije, ki so jo oblasti že prekinile, saj naj bi bile možnosti, da so kapitan in člani posadke še živi, zelo majhne, poleg zbiranja podpisov za nadaljevanje le-te začeli zbirati tudi denar. Z njim naj bi omogočili nadaljevanje iskalne akcije. Zbrali so že okoli 8500 evrov, zbrati pa jih želijo 300.000.