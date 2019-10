Iskanje hrvaškega kapitana: žena prosi za pomoč ZDA

Napori hrvaškega državnega vrha, prebivalci Šibenika sprožili spletno peticijo

Reševalne ekipe so našle tri preživele in štiri trupla, za sedmimi mornarji in tremi reševalnimi čolni pa se je izgubila vsaka sled."Od torka, 1. oktobra, nismo našli niti ene osebe. Po tednu dni iskanja je možnost za preživetje teh ljudi na morju, četudi so dobro opremljeni, močno zmanjšana," so po poročanju France Pressev soboto sporočili koordinatorji iskanja iz Martinika in prekinili iskalno akcijo. Družina kapitana iz Šibenika je zaradi prekinitve iskalne akcije, ki so jo označili za "škandalozno in sramotno odločitev", šokirana, besna in obupana.

Prebivalci Šibenika so na Facebooku zato sprožili peticijo, s katero zahtevajo nadaljevanje iskalne akcije. V samo nekaj urah jo je podpisalo več tisoč ljudi, do zdaj že več kot 26.000.

Naporom za iskanje se je pridružil tudi hrvaški državni vrh. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarovićje francoskega predsednikaEmmanuela Macronaprosila, naj se zavzame za nadaljevanje iskalne akcije pogrešanih mornarjev v Atlantiku. Oglasil se je tudi hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman, ki prav tako kot družina pogrešanega kapitana verjame, da je Miškićše živ in da še niso izčrpali vseh možnosti, ki so na voljo.

Žena kapitana se po pomoč obrača k ZDA

Kapitanova žena je v odprtem pismu pozvala oblasti, da za pomoč zaprosijo ZDA. V pismu je zapisala, da hrvaška reševalna gorska služba trdi, da je možno s satelitskimi posnetki pregledati ocean in opaziti kakršenkoli objekt, ki ne sodi v naravno okolje.

Slape za reševanje, na katerih naj bi bilo možno preživeti okoli mesec dni, bi lahko izsledili s pomočjo te tehnologije na zelo preprost način, so pojasnili. A kot pravijo, reševalna služba ne more vedeti, ali je to področje oceana pokrito s satelitskimi posnetki. To informacijo morajo pridobiti od pristojnih služb ZDA, ki satelitsko nadzorujejo to področje s tehnologijo, ki je najboljša na svetu. Kapitanova žena je tako pozvala hrvaški državni vrh, da zaprosi ZDA, da z njimi delijo koristne informacije, ki bi pomagale pri iskanju kapitana in posadke.

Za pomoč državnega vrha pri iskanju nesrečnega kapitana se je zahvalil tudi hrvaški sindikat pomorščakov. Upajo, da bodo hrvaška in ukrajinska prizadevanja za nadaljevanje iskanja kapitana in posadke obrodila sadove.

Je bil vlačilec v zelo slabem stanju?

Kot so dejali, se družina hrvaškega kapitana ''dobro drži, njegova žena pa se trudi, da bi pomagala pri iskanju''. Kot so pojasnili v sindikatu, po spletu kroži tudi fotografija ladje z nedavnega remonta v Las Palmasu, na kateri je vlačilec v zelo slabem stanju. Verodostojnost fotografije sicer ni potrjena, poudarjajo v sindikatu, a če je le pol tega, kar se vidi, resnično, mora nekdo iz Bourbona končati v zaporu, dodajajo v sindkatu. Trije rešeni ukrajinski mornarji trdijo, da se je vsaj sedem članov posadke vkrcalo na splave za reševanje.