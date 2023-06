Iskanje preživelih po brodolomu v Grčiji se nadaljuje

V Grčiji poteka tridnevno žalovanje za žrtvami enega najbolj tragičnih brodolomov v Evropi v zadnjih letih. Čeprav skorajda ni več upanja, da bi našli še kakšnega preživelega, se iskanje nadaljuje. Ribiška ladja je potonila v sredo v Jonskem morju zahodno od grškega polotoka Peloponez. Doslej so uspeli rešiti 104 ljudi, našli so 78 trupel, toda smrtnih žrtev bi bilo lahko več kot 600, saj je bilo na prenatrpanem plovilu po pričevanjih preživelih kar 750 ljudi. Med njimi naj bi bilo tudi okoli 100 otrok in številne ženske, skriti naj bi bili v podpalubju.