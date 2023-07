V francoskih Alpah med iskalno akcijo odkrili kri, a ne pripada pogrešanemu dečku

Francija je na trnih, saj štiri dni po izginotju komaj dve in pol letnega dečka v vasici v francoskih Alpah o malčku ni ne duha ne sluha. Domačine je pretresla zadnja novica, da je policija ustavila iskalno akcijo za malim Emilom, ki naj bi v soboto izkoristil nepozornost starih staršev in odtaval. Policija sporoča, da je preiskava stopila v drugo fazo. Po odkritju krvi na vozilu v bližini kraja izginotja je bila ena od zadnjih teorij, da je dečka nekdo po nesreči zbil in v paniki njegovo trupelce skril. Analiza je zdaj pokazala, da je bila kri živalska.