Iskanje triletnice razširili še na Siško-moslavško županijo

Na Hrvaškem se nadaljuje iskanje pogrešane triletne deklice, ki jo je mama v sredo popoldne odnesla in pustila v ledeno mrzli Savi. Iskanje deklice v in ob reki so razširili z območja Zagreba še na Siško-moslavško županijo. Sodnik je za 34-letno mamo deklice zaradi ponovitvene nevarnosti, vplivanja na priče in težkih okoliščin kaznivega dejanja suma umora otroka odredil enomesečni pripor. Kaj je žensko spodbudilo, da je punčko odnesla v Savo, še ni jasno, saj se je zavila v molk. Mediji poročajo, da imata z možem, ki ga je policija že zaslišala, še enega otroka, starega pet let, in da se je ženska v preteklosti zdravila zaradi duševnih motenj.