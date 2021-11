Iskrice v očeh ob prebranih voščilnicah, iskreni nasmehi ob prejetju zavitega darila

Pred nami je praznični čas, ko bodo stiske osamljenih, bolnih ali starejših ljudi še toliko večje in prav vsi lahko pripomoremo, da bo veseli december vsaj kakšen dan vesel tudi zanje. Te dni sta v polnem razmahu že dve akciji, ki bosta razveseljevali starostnike in risali nasmehe na otroške obraze. Že deseto leto so na delu Božički za en dan – po vsej državi razširjena mreža dobrih ljudi, ki želijo obdarovati in osrečiti enega otroka. Male ročice in velike roke pa medtem hitijo tudi s pisanjem voščilnic, ki jih bodo v sklopu mlajše akcije Mala pozornost za veliko veselje med prazniki razdelili starostnikom.