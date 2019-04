Islamska država objavila prvi video svojega vodje po petih letih

Abu Bakr al Bagdadi na posnetku, prvem po petih letih, govori o večmesečnih bojih za Baghuz, zadnjo utrdbo Islamske države (IS) na vzhodu Sirije, ki je padla pred dobrim mesecem. "Bitka za Baghuz je končana," reče, potem pa omeni tudi teroristične napade na cerkve in hotele v Šrilanki, ki so zahtevali več kot 250 življenj. Po njegovih besedah je šlo za maščevanje za izgubo Baghuza. "Vaši bratje v Šrilanki so pozdravili srca monoteistov s svojimi bombnimi napadi, ki so zatresli tla križarjev med veliko nočjo, da bi maščevali svoje brate v Baghuzu," je dejal. "To je del maščevanja, ki čaka križarje," je dodal Bagdadi.

Prvi posnetek 47-letnega vodje skrajne skupine po petih letih je bil objavljen na mediju Al Furkan, ki je povezan z IS. Kje se skriva Bagdadi, ni znano.