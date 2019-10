Islamska država potrdila smrt Bagdadija in oznanila naslednika

V sporočilu, ki ga povzemajo tuji mediji, je Islamska država potrdila smrt svojega vodje Abuja Bakra al Bagdadija in še enega svojega visokega člana Abuja Hasana al Muhadžirja iz Savdske Arabije.

Gre za tiskovnega predstavnika Bagdadija in njegovo desno roko. Visoki predstavnik kurdskih sil v Siriji je že v torek sporočil, da je bil v nedeljo ubit v ločenem napadu v vasi Ajn al Bajdah. O smrti najverjetnejšega naslednika Bagdadija je v torek govoril tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Specialne sile ameriške vojske so Bagdadija minuli konec tedna izsledile na posestvu na severozahodu Sirije. Kot je v nedeljo pojasnil Trump, se je Bagdadi razstrelil s samomorilskim jopičem, ko so vojaki dosegli njegovo skrivališče.

Po navedbah Pentagona so specialci med operacijo poleg Bagdadija ubili še pet borcev Islamske države, dve osebi pa naj bi prijeli. Pentagon je v javnost danes posredoval posnetke in fotografije operacije, v kateri je bil odkrit in ubit Bagdadi. Američani so v pripravljenosti na morebitne povračilne ukrepe.

Bagdadi, domnevno 48-letni Iračan, je nasilno džihadistično gibanje zgradil v močno silo, ki je leta 2014 na velikem ozemlju Sirije in Iraka razglasila svoj kalifat. Islamska država je odgovorna za smrt na tisoče civilistov in je zagrešila številne vojne zločine.