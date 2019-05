Islamska država trdi, da je v Indiji vzpostavila svojo 'provinco'

Skrajna skupina Islamska država trdi, da je v Indiji vzpostavila "provinco" in jo poimenovala Wilayah of Hind. To naj bi sledilo spopadom, ki so izbruhnili v regiji Kašmir, razklani med Pakistanom in Indijo, v katerih je bil ubit vojak, ki naj bi bil povezan s to teroristično skupino.

Tiskovna agencija skrajne Islamske države Amaqje pozno v petek zvečer sporočila, da so vzpostavili novo "provinco", imenovano Wilayah of Hind, prva beseda v prevodu pomeni neke vrste upravno enoto, hind pa je arabsko poimenovanje za Indijo. V izjavi za javnost so ob tem zatrdili tudi, da je Islamska država odgovorna za več žrtev med indijskimi vojaki v mestu Amshipora v okrožju Shopian, ki se nahaja v regiji Kašmir, poroča Reuters. Njihova izjava sovpada s sporočilom indijske policije, ki je potrdila, da je bil v Shopianu ubit vojak Ishfaq Ahmad Sofi. Slednji naj bi bil že več kot desetletje vpleten v več militantnih skupin v Kašmirju, nato pa je zaprisegel Islamski državi. Odgovoren naj bi bil za več napadov na varnostne sile v regiji, nato pa je bil ubit v posebni operaciji, trdi policija. Islamski kalifat na Bližnjem vzhodu je bil aprila dokončno razbit. FOTO: AP Nova islamska provinca naj bi okrepila položaj teroristične skupine po dokončnem uničenju kalifata na območju Iraka in Sirije, kjer je Islamska država na vrhuncu moči nadzorovala ozemlje v velikosti Velike Britanije. "Vzpostavitev province v regiji, kjer nimajo ničesar podobnega kakršnikoli upravi, je absurdno, vendar tega ne bi smeli kar tako odpisati," je za Reutersdejala Rita Katz, direktorica skupine SITE Intelligence Group, ki sledi islamskim skrajnežem. "Svet lahko zavija z očmi ob tem razvoju dogodkov, ampak za džihadiste v teh ranljivih regijah so to pomembne poteze, ki postavljajo temelje ponovni vzpostavitvi kalifata Islamske države."