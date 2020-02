Islamska skupnost javnosti predstavila svoj prvi kulturni objekt v Sloveniji

Po pol stoletja prizadevanj in kar sedem let po tem, ko so položili temeljni kamen, so muslimani v Sloveniji končno dobili svoj verski in kulturni objekt. Muslimanski kulturni center z džamijo bodo uradno odprli junija. Po oceni muftija Nedžada Grabusa gre za enega najlepših muslimanskih kulturnih centrov v Evropi, ki lahko sprejme okoli 1400 vernikov, vreden pa je dobrih 34 milijonov evrov.