Islandski WOW air prenehal poslovati, potniki ostali brez letov

WOW air je ponujal nizkocenovne lete med Evropo in ZDA, saj je s postankom na Islandiji lahko uporabil tudi manjša letala tipa Airbus A320 in A321. S tem je uspel znižati stroške flote, saj so ta letala veliko cenejša od večjih A330 in z vmesnim postankom so tudi brez težav dosegla vzhodno obalo ZDA. V preteklosti so pri WOW air upravljali tudi z večjimi letali, a so jih nato umaknili, saj so zapadli v večje finančne težave.

Pri WOW air so v preteklem letu imeli večje težave s prestrukturiranjem družbe, saj so morali zmanjšati število zaposlenih. Prav tako niso bili uspešni prevzemi drugih letalskih družb, ki so izrazile željo po prevzemu. WOW air je že januarja 2019 prekinil lete v Indijo, Los Angeles, San Franciso, potem ko so se v družbi odločili, da ne bodo več upravljali z Airbusi A330. Pred dnevi pa je najemodajalec znova prevzel dva Airbusa A321.

Prihodnost družbe je tako zelo negotova, potnike, ki pa že kupili karte, pa preusmerjajo na stečajne upravitelje, v kolikor bi želeli povračilo denarja.