Aleš Primc in Metka Zevnik s pismom ustavnim sodnikom o referendumski volji

Ali se istospolni pari lahko poročijo in posvojijo otroke, bo na zahtevo zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika, ki meni, da gre za diskriminacijo, odločalo Ustavno sodišče. Pet let po tem, ko so se slovenski volivci na referendumu odločili proti sklenitvi zakonske zveze in posvojitvi otrok za istospolne pare, sta prav zato pred javnost znova stopila takratna glavna protagonista referenduma Aleš Primc in Metka Zevnik. Na ustavne sodnike sta namreč naslovila pismo, v katerem jih želita spomniti na to, kakšna je bila referendumska volja ljudi.

