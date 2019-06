Istospolnost v Bocvani ni več kazniva: 'Država ne sme biti šerif v spalnicah ljudi'

Mladi aktivisti so se nagnetli v do zadnjega kotička polni sodni dvorani ob pričakovanju odločitve vrhovnega bocvanskega sodišča. Odločili so, da je zakon o prepovedi sodomije iz kolonialnih časov neustaven in s tem dekriminalizirali istospolne odnose. Le mesec dni pred tem so v Keniji zavrnili presojo neustavnosti iste problematike.

"Človeško dostojanstvo je tisto, ki je poškodovano, ko so manjšinske skupine potisnjene na obrobje družbe," je dejal sodnik Michael Leburuob branju sodbe. "Spolna usmerjenost ni modni trend, ampak pomemben del človekove osebnosti," je še dodal.