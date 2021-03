Italija blokirala paket cepiva AstraZenece, namenjen v Avstralijo

V Evropi se odpirajo nove proizvodnje in po ocenah komisarja bi lahko bili do konca leta v Evropi sposobni proizvesti dve do tri milijarde doz cepiv letno. Pred jesenjo je realno pričakovati 60-odstotno precepljenost, ocenjuje imunolog Alojz Ihan, ki ne pričakuje zapletov pri odobritvi drugih cepiv. So pa zamude in dobave manjših količin cepiva prisilile Italijo, da je paket 250 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece, namenjen v Avstralijo, blokirala. Avstralski premier razume odločitev, saj se Italija bori z večjo krizo covida-19 kot Avstralija.

