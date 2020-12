Italija bo med prazniki skoraj popolnoma omejila gibanje in druženje ljudi

Ponekod pandemija že nekoliko popušča, zato nekatere države, med njimi Francija, Češka in naša severna soseda Avstrija, sproščajo ukrepe. Drugod se epidemiološka slika naglo slabša. Italijanska vlada, ki si ne želi še tretjega vala, bo med prazniki skoraj popolnoma omejila gibanje in druženje. Tudi Nemčija uvaja delno ustavitev javnega življenja, saj se krivulja okužb nikakor ne obrne navzdol. V zvezni deželi Bavarski bodo od srede veljale zelo stroge omejitve gibanja in policijska ura. Načrtovanega rahljanja ukrepov za praznike ne bo niti v nekaterih drugih zveznih deželah.