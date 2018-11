Italija mora od Vatikana izterjati neplačane davke

Italija mora od Vatikana zahtevati povračilo neplačanih davkov na nepremičnine v preteklih letih, ker je šlo za nedovoljeno državno pomoč, je odločilo Sodišče EU. Delopiše, da bo moral Vatikan tako plačati od štiri do pet milijard evrov neplačanega davka.

Italijanski zakon o davku na nepremičnine sicer določa, da so iz plačila davkov izvzete "nekomercialne" nepremičnine, ki so v lasti verskih ustanov. Sprva so bile sicer iz plačila davkov izvzete vse nepremičnine, ki so v lasti Cerkve, tudi šole, hostli in druge institucije, ki opravljajo pridobitno dejavnost.