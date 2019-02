Italija: Več kot 1000 ljudi čez noč obtičalo na avtocesti

V Italiji je v soboto več tisoč avtomobilov obtičalo na avtocesti A22, potem ko jo je zajelo močno sneženje. Ujetim voznikom in potnikom so na pomoč priskočile reševalne službe, 450 ljudi je skrbelo za tiste, ki so morali noč preživeti na mrazu v svojih vozilih. Gasilci so jih ob tem rešili 200, je sporočil predstavnik tamkajšnjih gasilcev iz province Bolzano.

"Prometne razmere na državnih cestah in avtocesti so se vsaj za zdaj stabilizirale," je sporočila civilna zaščita.

Dodatne snežne padavine so napovedane tudi za danes, železniški promet poteka omejeno. Večje zamude in zastoje na cesti so povzročili tudi tovornjaki, ki so vozili brez snežnih verig in blokirali vozne pasove in s tem hkrati otežili prihod reševalnih vozil.

Medtem pa v delih osrednje in južne Italije težave povzroča močno deževje. V Emiliji - Romanji so že opozorili na možnost poplav. V Benetkah pa se je gladina morja dvignila za več kot en meter.