Italija vzpostavila izredne ukrepe za zajezitev koronavirusa

Največji izbruh koronavirusa v Evropi se je zgodil v Italiji. Zaprte so šole, univerze, vrtci in vrata številnih kulturnih ustanov. Odpovedane so vse športne, kulturne in verske prireditve ter pustni karnevali. V Italijo bo odpotovala mednarodna skupina strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki bo ocenila razmere.