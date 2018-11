Italija zaradi novih pravil v zvezi s prtljago nad Ryanair in Wizz Air

Italijanski varuh konkurence je pred tednom dni irski in madžarski letalski druž bi ukazal izvedbo sprememb, ki bi bile v skladu z zakonodajo, a sta podjetji poziv prezrli. Oba letalska prevoznika sta se namreč pred kratkim odločila, da bosta potnikom brezplačno na letalo dovolila vzeti le manjši kos osebne prtljage, ki ga bo mogoče pospraviti pod sedež. Vso ostalo prtljago bodo morali doplačati.

"Zahtevati doplačilo za temeljni element pogodbe o zračnem prometu, ročno prtljago, pomeni napačno predstavljanje resnične cene vozovnice in otežuje primerjavo stroškov med prevozniki, kar zavaja potrošnike," je prejšnji teden sporočil italijanski varuh konkurence.

V Ryanairu so sicer poudarili, da so nova pravila v zvezi s prtljago, ki veljajo od začetka novembra, dobro sprejele tako stranke kot letališča po vsej Evropi. Prepričani so, da potniki prihranijo, saj doplačajo osem evrov za 10 kilogramov težek kovček namesto 25 evrov za 20 kilogramov prtljage, povzemajo britanski mediji.