Italija zavrnila vplutje nemške ladje z rešenim migranti, ob obali Libije nova tragedija

Humanitarna organizacija Alarm Phone pa je po poročanju La Repubblice danes zjutraj prejela nov klic na pomoč z morja. Na gumenjaku pred libijsko obalo naj bi bilo do sto ljudi. Med klicem je bilo slišati krike in jok, na krovu naj bi bili tudi mrtvi, časnik navaja pojasnila Alarm Phone. Ker je bilo plovilo še blizu libijske obale, so o tem obvestili libijske in italijanske oblasti.

Libijska obalna straža je nato sporočila, da so iz prevrnjene migrantske ladje potegnili najmanj pet trupel. Predstavnik libijske obalne straže Ayoub Gassim je dejal, da so rešili najmanj 65 migrantov in da še vedno poteka iskalna akcija za ostalimi pogrešanimi migranti. Agencija Združenih narodov za migracije je sporočila, da so bili med utopljenimi migranti tudi otroci.

Italija zavrnila dovoljenje za vplutje nemške ladje s 101 rešenim migrantom na krovu

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je nemški humanitarni ladji s 101 rešenim migrantom na krovu preprečil vplutje v katero od italijanskih pristanišč. Ladja nemške nevladne organizacije Lifeline računa na pomoč Nemčije.

Ladja Eleonore je v ponedeljek s potapljajočega se plovila pred obalo Libije rešila 101 migranta. Po navedbah kapitana in lastnika ladje Claus-Petra Reischa so jih rešili "zadnjo sekundo".