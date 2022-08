Italijan do smrti pretepel Nigerijca

Pri naših zahodnih sosedih odmeva grozljiv napad na uličnega prodajalca iz Nigerije. V petek se je sredi belega dne 32-letni Italijan spravil na 39-letnega Nigerijca, ga zbil na tla, ga najprej začel pretepati z njegovo berglo, nato pa ga je neusmiljeno do smrti pretepel z golimi pestmi. Brutalno nasilje so posneli mimoidoči, ki so Italijana pozivali, naj preneha, prav tako je na posnetku slišati, da se med seboj pogovarjajo, naj nekdo končno le pokliče policijo, a nasilnega moškega ni ustavil nihče.