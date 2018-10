Italijan, ki je v rasističnem napadu ranil več Afričanov, obsojen na 12 let zapora

Traini je nezaposlen bodybilder z neonacističnim tatujem na čelu. Po koncu divjanja ga je policija prijela, medtem ko je, ovit v italijansko zastavo, izvedel fašistični pozdrav pred spomenikom padlemu vojaku.

Na današnjo sodbo se lahko še pritožijo, je pa sodišče sledilo zahtevi tožilstva. To je zahtevalo 22 let zapora, zaradi pospešenega sodnega postopka, ki ga je zahteval obsojeni, pa so mu kazen avtomatično znižali na 12 let.

Traini zanika, da bi bil motiv napada rasističen in trdi, da je streljal na preprodajalce mamil. Ob tem je zatrdil, da "ni on kriv, če so vsi preprodajalci v mestu temnopolti". Na začetku sojenja za zaprtimi vrati maja pa se je opravičil.

Po njegovem napadu se je v Italiji, ki je bila sredi volilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami 4. marca, razvnela ostra razprava o priseljencih, ki je pokazala globoke napetosti v državi glede odnosa do migrantov. Traini je prejel številna sporočila podpore, noben politik pa njegovih žrtev v bolnišnici ni obiskal. Volitve so nato prinesle državi populistično protipriseljensko vlado, ki je močno zaostrila politiko do migracij.